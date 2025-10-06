JDcom pris i dag

Sanntids JDcom (JDON) pris i dag er $ 28.94, med en 0.10% endring de siste 24 timene. Nåværende JDON til USD konverteringssats er $ 28.94 per JDON.

JDcom rangerer for tiden som #2097 etter markedsverdi på $ 870.24K, med en sirkulerende forsyning på 30.07K JDON. I løpet av de siste 24 timene JDON har den blitt handlet mellom $ 28.86(laveste) og $ 29.05 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 36.90868486875765, mens tidenes laveste notering var $ 27.876166532397413.

Kortsiktig har JDON beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -1.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.55K.

JDcom (JDON) Markedsinformasjon

Rangering No.2097 Markedsverdi $ 870.24K$ 870.24K $ 870.24K Volum (24 timer) $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K Fullt utvannet markedsverdi $ 870.24K$ 870.24K $ 870.24K Opplagsforsyning 30.07K 30.07K 30.07K Total forsyning 30,070.66288592 30,070.66288592 30,070.66288592 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på JDcom er $ 870.24K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.55K. Den sirkulerende forsyningen på JDON er 30.07K, med en total tilgang på 30070.66288592. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 870.24K.