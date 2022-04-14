Jable (JAB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jable (JAB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jable (JAB) Informasjon Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services. Offisiell nettside: http://www.jable.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB Kjøp JAB nå!

Jable (JAB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jable (JAB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M All-time high: $ 0.17023 $ 0.17023 $ 0.17023 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00111 $ 0.00111 $ 0.00111 Lær mer om Jable (JAB) pris

Jable (JAB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jable (JAB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JABs tokenomics, kan du utforske JAB tokenets livepris!

Jable (JAB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JAB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JAB nå!

JAB prisforutsigelse Vil du vite hvor JAB kan være på vei? Vår JAB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JAB tokenets prisforutsigelse nå!

