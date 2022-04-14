MIOTAC (IOTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MIOTAC (IOTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MIOTAC (IOTA) Informasjon IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). Offisiell nettside: https://www.iota.org/ Teknisk dokument: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782 Kjøp IOTA nå!

MIOTAC (IOTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MIOTAC (IOTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 607.55M $ 607.55M $ 607.55M All-time high: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 Lær mer om MIOTAC (IOTA) pris

MIOTAC (IOTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MIOTAC (IOTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IOTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IOTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IOTAs tokenomics, kan du utforske IOTA tokenets livepris!

