Impossible Cloud Net pris i dag

Sanntids Impossible Cloud Net (ICNT) pris i dag er $ 0.18784, med en 1.73% endring de siste 24 timene. Nåværende ICNT til USD konverteringssats er $ 0.18784 per ICNT.

Impossible Cloud Net rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ICNT. I løpet av de siste 24 timene ICNT har den blitt handlet mellom $ 0.18209(laveste) og $ 0.19188 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ICNT beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og -23.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 65.89K.

Impossible Cloud Net (ICNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 65.89K$ 65.89K $ 65.89K Fullt utvannet markedsverdi $ 131.49M$ 131.49M $ 131.49M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Total forsyning 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Offentlig blokkjede BASE

