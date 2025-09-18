Dagens HOP livepris er 0.007357 USD. Spor prisoppdateringer for HOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HOP livepris er 0.007357 USD. Spor prisoppdateringer for HOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HOP

HOP Prisinformasjon

HOP teknisk dokument

HOP Offisiell nettside

HOP tokenomics

HOP Prisprognose

HOP-historikk

HOP Kjøpeguide

HOP-til-fiat-valutakonverter

HOP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

HOP Logo

HOP Pris(HOP)

1 HOP til USD livepris:

$0.007356
$0.007356$0.007356
-1.19%1D
USD
HOP (HOP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:06 (UTC+8)

HOP (HOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00731
$ 0.00731$ 0.00731
24 timer lav
$ 0.007795
$ 0.007795$ 0.007795
24 timer høy

$ 0.00731
$ 0.00731$ 0.00731

$ 0.007795
$ 0.007795$ 0.007795

$ 0.30147305733704893
$ 0.30147305733704893$ 0.30147305733704893

$ 0.004646290994782193
$ 0.004646290994782193$ 0.004646290994782193

+0.05%

-1.19%

-5.97%

-5.97%

HOP (HOP) sanntidsprisen er $ 0.007357. I løpet av de siste 24 timene har HOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00731 og et toppnivå på $ 0.007795, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOP er $ 0.30147305733704893, mens den rekordlave prisen er $ 0.004646290994782193.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOP endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.19% over 24 timer og -5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HOP (HOP) Markedsinformasjon

No.7131

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.45K
$ 57.45K$ 57.45K

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på HOP er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.45K. Den sirkulerende forsyningen på HOP er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.36M.

HOP (HOP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene HOP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00008859-1.19%
30 dager$ -0.003429-31.80%
60 dager$ -0.002181-22.87%
90 dager$ -0.000813-9.96%
HOP Prisendring i dag

I dag registrerte HOP en endring på $ -0.00008859 (-1.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

HOP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003429 (-31.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

HOP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HOP en endring på $ -0.002181 (-22.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

HOP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000813-9.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for HOP (HOP)?

Sjekk ut HOP Prishistorikk-siden nå.

Hva er HOP (HOP)

Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period.

HOP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HOP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HOP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om HOP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HOP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HOP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HOP (HOP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HOP (HOP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HOP.

Sjekk HOPprisprognosen nå!

HOP (HOP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HOP (HOP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HOP (HOP)

Leter du etter hvordan du kjøperHOP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HOP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HOP til lokale valutaer

1 HOP(HOP) til VND
193.599455
1 HOP(HOP) til AUD
A$0.01110907
1 HOP(HOP) til GBP
0.00544418
1 HOP(HOP) til EUR
0.00625345
1 HOP(HOP) til USD
$0.007357
1 HOP(HOP) til MYR
RM0.0308994
1 HOP(HOP) til TRY
0.30443266
1 HOP(HOP) til JPY
¥1.081479
1 HOP(HOP) til ARS
ARS$10.85098644
1 HOP(HOP) til RUB
0.61423593
1 HOP(HOP) til INR
0.64807813
1 HOP(HOP) til IDR
Rp122.61661762
1 HOP(HOP) til KRW
10.27508048
1 HOP(HOP) til PHP
0.41979042
1 HOP(HOP) til EGP
￡E.0.35438669
1 HOP(HOP) til BRL
R$0.03913924
1 HOP(HOP) til CAD
C$0.01007909
1 HOP(HOP) til BDT
0.89564118
1 HOP(HOP) til NGN
10.99694932
1 HOP(HOP) til COP
$28.73828125
1 HOP(HOP) til ZAR
R.0.12749681
1 HOP(HOP) til UAH
0.30399124
1 HOP(HOP) til TZS
T.Sh.18.21034068
1 HOP(HOP) til VES
Bs1.199191
1 HOP(HOP) til CLP
$7.025935
1 HOP(HOP) til PKR
Rs2.08821088
1 HOP(HOP) til KZT
3.98315337
1 HOP(HOP) til THB
฿0.2339526
1 HOP(HOP) til TWD
NT$0.22240211
1 HOP(HOP) til AED
د.إ0.02700019
1 HOP(HOP) til CHF
Fr0.00581203
1 HOP(HOP) til HKD
HK$0.05716389
1 HOP(HOP) til AMD
֏2.8155239
1 HOP(HOP) til MAD
.د.م0.06636014
1 HOP(HOP) til MXN
$0.13529523
1 HOP(HOP) til SAR
ريال0.02758875
1 HOP(HOP) til ETB
Br1.05624449
1 HOP(HOP) til KES
KSh0.95037726
1 HOP(HOP) til JOD
د.أ0.005216113
1 HOP(HOP) til PLN
0.02663234
1 HOP(HOP) til RON
лв0.03170867
1 HOP(HOP) til SEK
kr0.06922937
1 HOP(HOP) til BGN
лв0.01221262
1 HOP(HOP) til HUF
Ft2.44414254
1 HOP(HOP) til CZK
0.15206919
1 HOP(HOP) til KWD
د.ك0.002243885
1 HOP(HOP) til ILS
0.02449881
1 HOP(HOP) til BOB
Bs0.05083687
1 HOP(HOP) til AZN
0.0125069
1 HOP(HOP) til TJS
SM0.06886152
1 HOP(HOP) til GEL
0.0198639
1 HOP(HOP) til AOA
Kz6.70642049
1 HOP(HOP) til BHD
.د.ب0.002773589
1 HOP(HOP) til BMD
$0.007357
1 HOP(HOP) til DKK
kr0.04671695
1 HOP(HOP) til HNL
L0.19282697
1 HOP(HOP) til MUR
0.33356638
1 HOP(HOP) til NAD
$0.12764395
1 HOP(HOP) til NOK
kr0.07312858
1 HOP(HOP) til NZD
$0.0125069
1 HOP(HOP) til PAB
B/.0.007357
1 HOP(HOP) til PGK
K0.03075226
1 HOP(HOP) til QAR
ر.ق0.02670591
1 HOP(HOP) til RSD
дин.0.73364004
1 HOP(HOP) til UZS
soʻm90.82709419
1 HOP(HOP) til ALL
L0.60665822
1 HOP(HOP) til ANG
ƒ0.01316903
1 HOP(HOP) til AWG
ƒ0.0132426
1 HOP(HOP) til BBD
$0.014714
1 HOP(HOP) til BAM
KM0.01221262
1 HOP(HOP) til BIF
Fr21.960645
1 HOP(HOP) til BND
$0.00941696
1 HOP(HOP) til BSD
$0.007357
1 HOP(HOP) til JMD
$1.18013637
1 HOP(HOP) til KHR
29.54615342
1 HOP(HOP) til KMF
Fr3.075226
1 HOP(HOP) til LAK
159.93477941
1 HOP(HOP) til LKR
Rs2.22534536
1 HOP(HOP) til MDL
L0.1213905
1 HOP(HOP) til MGA
Ar32.55303289
1 HOP(HOP) til MOP
P0.05892957
1 HOP(HOP) til MVR
0.1125621
1 HOP(HOP) til MWK
MK12.77256127
1 HOP(HOP) til MZN
MT0.4701123
1 HOP(HOP) til NPR
Rs1.03674844
1 HOP(HOP) til PYG
52.543694
1 HOP(HOP) til RWF
Fr10.660293
1 HOP(HOP) til SBD
$0.0603274
1 HOP(HOP) til SCR
0.10542581
1 HOP(HOP) til SRD
$0.28022813
1 HOP(HOP) til SVC
$0.06437375
1 HOP(HOP) til SZL
L0.12764395
1 HOP(HOP) til TMT
m0.0257495
1 HOP(HOP) til TND
د.ت0.02140887
1 HOP(HOP) til TTD
$0.04980689
1 HOP(HOP) til UGX
Sh25.808356
1 HOP(HOP) til XAF
Fr4.105206
1 HOP(HOP) til XCD
$0.0198639
1 HOP(HOP) til XOF
Fr4.105206
1 HOP(HOP) til XPF
Fr0.743057
1 HOP(HOP) til BWP
P0.09799524
1 HOP(HOP) til BZD
$0.01478757
1 HOP(HOP) til CVE
$0.68993946
1 HOP(HOP) til DJF
Fr1.302189
1 HOP(HOP) til DOP
$0.45628114
1 HOP(HOP) til DZD
د.ج0.95317292
1 HOP(HOP) til FJD
$0.01655325
1 HOP(HOP) til GNF
Fr63.969115
1 HOP(HOP) til GTQ
Q0.05635462
1 HOP(HOP) til GYD
$1.53974653
1 HOP(HOP) til ISK
kr0.890197

HOP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HOP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell HOP nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om HOP

Hvor mye er HOP (HOP) verdt i dag?
Live HOP prisen i USD er 0.007357 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOP til USD er $ 0.007357. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HOP?
Markedsverdien for HOP er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOP?
Den sirkulerende forsyningen av HOP er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOP ?
HOP oppnådde en ATH-pris på 0.30147305733704893 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOP?
HOP så en ATL-pris på 0.004646290994782193 USD.
Hva er handelsvolumet til HOP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOP er $ 57.45K USD.
Vil HOP gå høyere i år?
HOP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:56:06 (UTC+8)

HOP (HOP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HOP-til-USD-kalkulator

Beløp

HOP
HOP
USD
USD

1 HOP = 0.007357 USD

Handle HOP

HOPUSDT
$0.007356
$0.007356$0.007356
-1.08%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker