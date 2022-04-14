HOP (HOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HOP (HOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HOP (HOP) Informasjon Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup's challenge period. Offisiell nettside: https://hop.exchange/ Teknisk dokument: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc

HOP (HOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HOP (HOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M All-time high: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 All-Time Low: $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 Nåværende pris: $ 0.007178 $ 0.007178 $ 0.007178

HOP (HOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HOP (HOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

HOP (HOP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

HOP prisforutsigelse Vil du vite hvor HOP kan være på vei? Vår HOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

