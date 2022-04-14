Greever (GVL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Greever (GVL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Greever (GVL) Informasjon GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society. Offisiell nettside: https://greever.io Teknisk dokument: https://greever.gitbook.io/eng/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x1a1027b2c787c362ae6e4a6495bfcc8fb3e9aebd Kjøp GVL nå!

Greever (GVL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Greever (GVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M All-time high: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 All-Time Low: $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 Nåværende pris: $ 0.001108 $ 0.001108 $ 0.001108 Lær mer om Greever (GVL) pris

Greever (GVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Greever (GVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GVL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GVLs tokenomics, kan du utforske GVL tokenets livepris!

Greever (GVL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GVL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GVL nå!

GVL prisforutsigelse Vil du vite hvor GVL kan være på vei? Vår GVL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GVL tokenets prisforutsigelse nå!

