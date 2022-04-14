Gram (GRAM) tokenomics

Gram (GRAM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Gram (GRAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Gram (GRAM) Informasjon

Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON).

Offisiell nettside:
https://gramcoin.org
Blokkutforsker:
https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O

Gram (GRAM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gram (GRAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 2.46B
$ 2.46B$ 2.46B
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 16.55M
$ 16.55M$ 16.55M
All-time high:
$ 0.0847
$ 0.0847$ 0.0847
All-Time Low:
$ 0.0000039432576
$ 0.0000039432576$ 0.0000039432576
Nåværende pris:
$ 0.00331
$ 0.00331$ 0.00331

Gram (GRAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Gram (GRAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GRAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GRAM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GRAMs tokenomics, kan du utforske GRAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GRAM

Interessert i å legge til Gram (GRAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GRAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Gram (GRAM) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til GRAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GRAM prisforutsigelse

Vil du vite hvor GRAM kan være på vei? Vår GRAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.