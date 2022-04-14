Gram (GRAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gram (GRAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gram (GRAM) Informasjon Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Offisiell nettside: https://gramcoin.org Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O Kjøp GRAM nå!

Gram (GRAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gram (GRAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M All-time high: $ 0.0847 $ 0.0847 $ 0.0847 All-Time Low: $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 Nåværende pris: $ 0.00331 $ 0.00331 $ 0.00331 Lær mer om Gram (GRAM) pris

Gram (GRAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gram (GRAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAMs tokenomics, kan du utforske GRAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GRAM Interessert i å legge til Gram (GRAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GRAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GRAM på MEXC nå!

Gram (GRAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GRAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GRAM nå!

GRAM prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAM kan være på vei? Vår GRAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

