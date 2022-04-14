Gala (GALA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gala (GALA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gala (GALA) Informasjon Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. Offisiell nettside: https://gala.com/ Teknisk dokument: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision Blokkutforsker: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 Kjøp GALA nå!

Gala (GALA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gala (GALA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 762.85M $ 762.85M $ 762.85M Total forsyning: $ 46.04B $ 46.04B $ 46.04B Sirkulerende forsyning: $ 46.04B $ 46.04B $ 46.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 828.50M $ 828.50M $ 828.50M All-time high: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 All-Time Low: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 Nåværende pris: $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 Lær mer om Gala (GALA) pris

Gala (GALA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gala (GALA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GALA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GALA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GALAs tokenomics, kan du utforske GALA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GALA Interessert i å legge til Gala (GALA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GALA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GALA på MEXC nå!

Gala (GALA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GALA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GALA nå!

GALA prisforutsigelse Vil du vite hvor GALA kan være på vei? Vår GALA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GALA tokenets prisforutsigelse nå!

