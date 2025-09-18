Hva er Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Hvor mye vil Gala (GALA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gala (GALA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Folk spør også: Andre spørsmål om Gala Hvor mye er Gala (GALA) verdt i dag? Live GALA prisen i USD er 0.0173 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GALA-til-USD-pris? $ 0.0173 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GALA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Gala? Markedsverdien for GALA er $ 795.94M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GALA? Den sirkulerende forsyningen av GALA er 46.01B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGALA ? GALA oppnådde en ATH-pris på 0.8366854878441121 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GALA? GALA så en ATL-pris på 0.00015101 USD . Hva er handelsvolumet til GALA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GALA er $ 3.14M USD . Vil GALA gå høyere i år? GALA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GALA prisprognosen for en mer grundig analyse.

