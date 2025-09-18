Dagens Gala livepris er 0.0173 USD. Spor prisoppdateringer for GALA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GALA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gala livepris er 0.0173 USD. Spor prisoppdateringer for GALA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GALA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GALA

GALA Prisinformasjon

GALA teknisk dokument

GALA Offisiell nettside

GALA tokenomics

GALA Prisprognose

GALA-historikk

GALA Kjøpeguide

GALA-til-fiat-valutakonverter

GALA Spot

GALA USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Gala Logo

Gala Pris(GALA)

1 GALA til USD livepris:

$0.01728
$0.01728$0.01728
-1.42%1D
USD
Gala (GALA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:51:27 (UTC+8)

Gala (GALA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01723
$ 0.01723$ 0.01723
24 timer lav
$ 0.01881
$ 0.01881$ 0.01881
24 timer høy

$ 0.01723
$ 0.01723$ 0.01723

$ 0.01881
$ 0.01881$ 0.01881

$ 0.8366854878441121
$ 0.8366854878441121$ 0.8366854878441121

$ 0.00015101
$ 0.00015101$ 0.00015101

-0.52%

-1.42%

-4.11%

-4.11%

Gala (GALA) sanntidsprisen er $ 0.0173. I løpet av de siste 24 timene har GALA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01723 og et toppnivå på $ 0.01881, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GALA er $ 0.8366854878441121, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015101.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GALA endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og -4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gala (GALA) Markedsinformasjon

No.97

$ 795.94M
$ 795.94M$ 795.94M

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

$ 865.00M
$ 865.00M$ 865.00M

46.01B
46.01B 46.01B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

46,008,017,513.28751
46,008,017,513.28751 46,008,017,513.28751

92.01%

0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på Gala er $ 795.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.14M. Den sirkulerende forsyningen på GALA er 46.01B, med en total tilgang på 46008017513.28751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 865.00M.

Gala (GALA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gala for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002489-1.42%
30 dager$ +0.00079+4.78%
60 dager$ -0.00256-12.90%
90 dager$ +0.00415+31.55%
Gala Prisendring i dag

I dag registrerte GALA en endring på $ -0.0002489 (-1.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gala 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00079 (+4.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gala 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GALA en endring på $ -0.00256 (-12.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gala 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00415+31.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gala (GALA)?

Sjekk ut Gala Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gala investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GALA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gala på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gala kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gala Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gala (GALA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gala (GALA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gala.

Sjekk Galaprisprognosen nå!

Gala (GALA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gala (GALA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GALA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gala (GALA)

Leter du etter hvordan du kjøperGala? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gala på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GALA til lokale valutaer

1 Gala(GALA) til VND
455.2495
1 Gala(GALA) til AUD
A$0.026123
1 Gala(GALA) til GBP
0.012802
1 Gala(GALA) til EUR
0.014705
1 Gala(GALA) til USD
$0.0173
1 Gala(GALA) til MYR
RM0.07266
1 Gala(GALA) til TRY
0.715874
1 Gala(GALA) til JPY
¥2.5431
1 Gala(GALA) til ARS
ARS$25.516116
1 Gala(GALA) til RUB
1.444377
1 Gala(GALA) til INR
1.523957
1 Gala(GALA) til IDR
Rp288.333218
1 Gala(GALA) til KRW
24.161872
1 Gala(GALA) til PHP
0.987138
1 Gala(GALA) til EGP
￡E.0.833341
1 Gala(GALA) til BRL
R$0.092036
1 Gala(GALA) til CAD
C$0.023701
1 Gala(GALA) til BDT
2.106102
1 Gala(GALA) til NGN
25.859348
1 Gala(GALA) til COP
$67.578125
1 Gala(GALA) til ZAR
R.0.299809
1 Gala(GALA) til UAH
0.714836
1 Gala(GALA) til TZS
T.Sh.42.821652
1 Gala(GALA) til VES
Bs2.8199
1 Gala(GALA) til CLP
$16.5215
1 Gala(GALA) til PKR
Rs4.910432
1 Gala(GALA) til KZT
9.366393
1 Gala(GALA) til THB
฿0.55014
1 Gala(GALA) til TWD
NT$0.522979
1 Gala(GALA) til AED
د.إ0.063491
1 Gala(GALA) til CHF
Fr0.013667
1 Gala(GALA) til HKD
HK$0.134421
1 Gala(GALA) til AMD
֏6.62071
1 Gala(GALA) til MAD
.د.م0.156046
1 Gala(GALA) til MXN
$0.318147
1 Gala(GALA) til SAR
ريال0.064875
1 Gala(GALA) til ETB
Br2.483761
1 Gala(GALA) til KES
KSh2.234814
1 Gala(GALA) til JOD
د.أ0.0122657
1 Gala(GALA) til PLN
0.062626
1 Gala(GALA) til RON
лв0.074563
1 Gala(GALA) til SEK
kr0.162793
1 Gala(GALA) til BGN
лв0.028718
1 Gala(GALA) til HUF
Ft5.747406
1 Gala(GALA) til CZK
0.357591
1 Gala(GALA) til KWD
د.ك0.0052765
1 Gala(GALA) til ILS
0.057609
1 Gala(GALA) til BOB
Bs0.119543
1 Gala(GALA) til AZN
0.02941
1 Gala(GALA) til TJS
SM0.161928
1 Gala(GALA) til GEL
0.04671
1 Gala(GALA) til AOA
Kz15.770161
1 Gala(GALA) til BHD
.د.ب0.0065221
1 Gala(GALA) til BMD
$0.0173
1 Gala(GALA) til DKK
kr0.109855
1 Gala(GALA) til HNL
L0.453433
1 Gala(GALA) til MUR
0.784382
1 Gala(GALA) til NAD
$0.300155
1 Gala(GALA) til NOK
kr0.171962
1 Gala(GALA) til NZD
$0.02941
1 Gala(GALA) til PAB
B/.0.0173
1 Gala(GALA) til PGK
K0.072314
1 Gala(GALA) til QAR
ر.ق0.062799
1 Gala(GALA) til RSD
дин.1.725156
1 Gala(GALA) til UZS
soʻm213.580091
1 Gala(GALA) til ALL
L1.426558
1 Gala(GALA) til ANG
ƒ0.030967
1 Gala(GALA) til AWG
ƒ0.03114
1 Gala(GALA) til BBD
$0.0346
1 Gala(GALA) til BAM
KM0.028718
1 Gala(GALA) til BIF
Fr51.6405
1 Gala(GALA) til BND
$0.022144
1 Gala(GALA) til BSD
$0.0173
1 Gala(GALA) til JMD
$2.775093
1 Gala(GALA) til KHR
69.477838
1 Gala(GALA) til KMF
Fr7.2314
1 Gala(GALA) til LAK
376.086949
1 Gala(GALA) til LKR
Rs5.232904
1 Gala(GALA) til MDL
L0.28545
1 Gala(GALA) til MGA
Ar76.548521
1 Gala(GALA) til MOP
P0.138573
1 Gala(GALA) til MVR
0.26469
1 Gala(GALA) til MWK
MK30.034703
1 Gala(GALA) til MZN
MT1.10547
1 Gala(GALA) til NPR
Rs2.437916
1 Gala(GALA) til PYG
123.5566
1 Gala(GALA) til RWF
Fr25.0677
1 Gala(GALA) til SBD
$0.14186
1 Gala(GALA) til SCR
0.247909
1 Gala(GALA) til SRD
$0.658957
1 Gala(GALA) til SVC
$0.151375
1 Gala(GALA) til SZL
L0.300155
1 Gala(GALA) til TMT
m0.06055
1 Gala(GALA) til TND
د.ت0.050343
1 Gala(GALA) til TTD
$0.117121
1 Gala(GALA) til UGX
Sh60.6884
1 Gala(GALA) til XAF
Fr9.6534
1 Gala(GALA) til XCD
$0.04671
1 Gala(GALA) til XOF
Fr9.6534
1 Gala(GALA) til XPF
Fr1.7473
1 Gala(GALA) til BWP
P0.230436
1 Gala(GALA) til BZD
$0.034773
1 Gala(GALA) til CVE
$1.622394
1 Gala(GALA) til DJF
Fr3.0621
1 Gala(GALA) til DOP
$1.072946
1 Gala(GALA) til DZD
د.ج2.241388
1 Gala(GALA) til FJD
$0.038925
1 Gala(GALA) til GNF
Fr150.4235
1 Gala(GALA) til GTQ
Q0.132518
1 Gala(GALA) til GYD
$3.620717
1 Gala(GALA) til ISK
kr2.0933

Gala Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gala, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gala nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gala

Hvor mye er Gala (GALA) verdt i dag?
Live GALA prisen i USD er 0.0173 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GALA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GALA til USD er $ 0.0173. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gala?
Markedsverdien for GALA er $ 795.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GALA?
Den sirkulerende forsyningen av GALA er 46.01B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGALA ?
GALA oppnådde en ATH-pris på 0.8366854878441121 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GALA?
GALA så en ATL-pris på 0.00015101 USD.
Hva er handelsvolumet til GALA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GALA er $ 3.14M USD.
Vil GALA gå høyere i år?
GALA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GALA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:51:27 (UTC+8)

Gala (GALA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GALA-til-USD-kalkulator

Beløp

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0.0173 USD

Handle GALA

GALAUSDT
$0.01728
$0.01728$0.01728
-1.48%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker