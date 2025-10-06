GAINOLD pris i dag

Sanntids GAINOLD (GAINOLD) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GAINOLD til USD konverteringssats er -- per GAINOLD.

GAINOLD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- GAINOLD. I løpet av de siste 24 timene GAINOLD har den blitt handlet mellom --(laveste) og -- (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har GAINOLD beveget seg -- i løpet av den siste timen og -- de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GAINOLD (GAINOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på GAINOLD er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAINOLD er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.