FUTURECOIN (FUTURE) Informasjon A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Offisiell nettside: https://e-futurecoin.com Teknisk dokument: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Kjøp FUTURE nå!

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUTURECOIN (FUTURE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 119.68M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.52M All-time high: $ 3.0001 All-Time Low: $ 0.000007321077276589 Nåværende pris: $ 0.1213 Lær mer om FUTURECOIN (FUTURE) pris

FUTURECOIN (FUTURE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUTURECOIN (FUTURE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUTURE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUTURE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUTUREs tokenomics, kan du utforske FUTURE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FUTURE Interessert i å legge til FUTURECOIN (FUTURE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FUTURE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FUTURE på MEXC nå!

FUTURECOIN (FUTURE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FUTURE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FUTURE nå!

FUTURE prisforutsigelse Vil du vite hvor FUTURE kan være på vei? Vår FUTURE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUTURE tokenets prisforutsigelse nå!

