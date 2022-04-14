FUND (FUND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FUND (FUND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FUND (FUND) Informasjon Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND's supply starts at 0. It's purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles. Offisiell nettside: https://unification.com/ Blokkutforsker: https://explorer.unification.io

FUND (FUND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUND (FUND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 622.12K $ 622.12K $ 622.12K Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M All-time high: $ 0.73 $ 0.73 $ 0.73 All-Time Low: $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 Nåværende pris: $ 0.01806 $ 0.01806 $ 0.01806 Lær mer om FUND (FUND) pris

FUND (FUND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUND (FUND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUNDs tokenomics, kan du utforske FUND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FUND Interessert i å legge til FUND (FUND) i porteføljen din?

FUND (FUND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FUND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FUND nå!

FUND prisforutsigelse Vil du vite hvor FUND kan være på vei? Vår FUND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUND tokenets prisforutsigelse nå!

