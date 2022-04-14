FOGNET Token (FOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FOGNET Token (FOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FOGNET Token (FOG) Informasjon Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Offisiell nettside: https://fognet.io/ Teknisk dokument: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9

FOGNET Token (FOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FOGNET Token (FOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M All-time high: $ 8 $ 8 $ 8 All-Time Low: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Nåværende pris: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Lær mer om FOGNET Token (FOG) pris

FOGNET Token (FOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FOGNET Token (FOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOGs tokenomics, kan du utforske FOG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FOG Interessert i å legge til FOGNET Token (FOG) i porteføljen din?

FOGNET Token (FOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FOG nå!

FOG prisforutsigelse Vil du vite hvor FOG kan være på vei? Vår FOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOG tokenets prisforutsigelse nå!

