Hyperliquid (HYPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hyperliquid (HYPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hyperliquid (HYPE) Informasjon Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Offisiell nettside: https://hyperliquid.xyz/ Teknisk dokument: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Blokkutforsker: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec Kjøp HYPE nå!

Hyperliquid (HYPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyperliquid (HYPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.63B $ 16.63B $ 16.63B Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 333.93M $ 333.93M $ 333.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.80B $ 49.80B $ 49.80B All-time high: $ 80 $ 80 $ 80 All-Time Low: $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 Nåværende pris: $ 49.8 $ 49.8 $ 49.8 Lær mer om Hyperliquid (HYPE) pris

Hyperliquid (HYPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hyperliquid (HYPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HYPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HYPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HYPEs tokenomics, kan du utforske HYPE tokenets livepris!

Hyperliquid (HYPE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HYPE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HYPE nå!

HYPE prisforutsigelse Vil du vite hvor HYPE kan være på vei? Vår HYPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HYPE tokenets prisforutsigelse nå!

