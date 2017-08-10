Dagens Filecoin livepris er 2.471 USD. Spor prisoppdateringer for FIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Filecoin livepris er 2.471 USD. Spor prisoppdateringer for FIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Filecoin Pris(FIL)

1 FIL til USD livepris:

$2.471
$2.471$2.471
-0.84%1D
USD
Filecoin (FIL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:05:24 (UTC+8)

Filecoin (FIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.457
$ 2.457$ 2.457
24 timer lav
$ 2.613
$ 2.613$ 2.613
24 timer høy

$ 2.457
$ 2.457$ 2.457

$ 2.613
$ 2.613$ 2.613

$ 237.24182637
$ 237.24182637$ 237.24182637

$ 1.82924685424
$ 1.82924685424$ 1.82924685424

-0.13%

-0.84%

-2.95%

-2.95%

Filecoin (FIL) sanntidsprisen er $ 2.471. I løpet av de siste 24 timene har FIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.457 og et toppnivå på $ 2.613, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIL er $ 237.24182637, mens den rekordlave prisen er $ 1.82924685424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIL endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og -2.95% i løpet av de siste 7 dagene.

Filecoin (FIL) Markedsinformasjon

No.61

$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

$ 4.84B
$ 4.84B$ 4.84B

689.56M
689.56M 689.56M

1,959,078,981
1,959,078,981 1,959,078,981

0.04%

2017-08-10 00:00:00

FIL

Nåværende markedsverdi på Filecoin er $ 1.70B, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.66M. Den sirkulerende forsyningen på FIL er 689.56M, med en total tilgang på 1959078981. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.84B.

Filecoin (FIL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Filecoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.02093-0.84%
30 dager$ +0.03+1.22%
60 dager$ -0.447-15.32%
90 dager$ +0.282+12.88%
Filecoin Prisendring i dag

I dag registrerte FIL en endring på $ -0.02093 (-0.84%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Filecoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03 (+1.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Filecoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FIL en endring på $ -0.447 (-15.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Filecoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.282+12.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Filecoin (FIL)?

Sjekk ut Filecoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Filecoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Filecoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FIL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Filecoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Filecoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Filecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Filecoin (FIL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Filecoin (FIL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Filecoin.

Sjekk Filecoinprisprognosen nå!

Filecoin (FIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Filecoin (FIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Filecoin (FIL)

Leter du etter hvordan du kjøperFilecoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Filecoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FIL til lokale valutaer

Filecoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Filecoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Filecoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Filecoin

Hvor mye er Filecoin (FIL) verdt i dag?
Live FIL prisen i USD er 2.471 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FIL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FIL til USD er $ 2.471. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Filecoin?
Markedsverdien for FIL er $ 1.70B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FIL?
Den sirkulerende forsyningen av FIL er 689.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIL ?
FIL oppnådde en ATH-pris på 237.24182637 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FIL?
FIL så en ATL-pris på 1.82924685424 USD.
Hva er handelsvolumet til FIL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FIL er $ 3.66M USD.
Vil FIL gå høyere i år?
FIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FIL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:05:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

