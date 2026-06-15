FEAR pris i dag

Sanntids FEAR (FEAR) pris i dag er $ 0.00060986, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FEAR til USD konverteringssats er $ 0.00060986 per FEAR.

FEAR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,803.95, med en sirkulerende forsyning på 17.72M FEAR. I løpet av de siste 24 timene FEAR har den blitt handlet mellom $ 0.00060985(laveste) og $ 0.00060986 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.88, mens tidenes laveste notering var $ 0.0004132.

Kortsiktig har FEAR beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -16.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 88.86.

FEAR (FEAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Volum (24 timer) $ 88.86$ 88.86 $ 88.86 Fullt utvannet markedsverdi $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Opplagsforsyning 17.72M 17.72M 17.72M Total forsyning 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

Nåværende markedsverdi på FEAR er $ 10.80K, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.86. Den sirkulerende forsyningen på FEAR er 17.72M, med en total tilgang på 41739201.62033058. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.46K.