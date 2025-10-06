ERA pris i dag

Sanntids ERA (ERA) pris i dag er $ 0.2736, med en 8.40% endring de siste 24 timene. Nåværende ERA til USD konverteringssats er $ 0.2736 per ERA.

ERA rangerer for tiden som #504 etter markedsverdi på $ 40.63M, med en sirkulerende forsyning på 148.50M ERA. I løpet av de siste 24 timene ERA har den blitt handlet mellom $ 0.2512(laveste) og $ 0.2849 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.002420427794785, mens tidenes laveste notering var $ 0.2158036236564075.

Kortsiktig har ERA beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og +13.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 628.33K.

ERA (ERA) Markedsinformasjon

Rangering No.504 Markedsverdi $ 40.63M$ 40.63M $ 40.63M Volum (24 timer) $ 628.33K$ 628.33K $ 628.33K Fullt utvannet markedsverdi $ 273.60M$ 273.60M $ 273.60M Opplagsforsyning 148.50M 148.50M 148.50M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 14.85% Offentlig blokkjede ETH

