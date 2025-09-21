Dagens EQL livepris er -- USD. Spor prisoppdateringer for EQL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EQL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EQL livepris er -- USD. Spor prisoppdateringer for EQL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EQL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EQL

EQL Prisinformasjon

EQL Offisiell nettside

EQL tokenomics

EQL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

EQL Logo

EQL Pris(EQL)

Ikke oppført

USD
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:16:10 (UTC+8)

EQL (EQL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
--
----
24 timer lav
--
----
24 timer høy

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

EQL (EQL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EQL blitt handlet mellom et bunnivå på -- og et toppnivå på --, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQL er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -- i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EQL (EQL) Markedsinformasjon

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Nåværende markedsverdi på EQL er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQL er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

EQL (EQL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EQL for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
No Data
EQL Prisendring i dag

I dag registrerte EQL en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EQL 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med -- (--), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EQL 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EQL en endring på -- (--), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EQL 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med ---- (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er EQL (EQL)

Equalizer is an AMM DEX based on fair and automatically adjusted governance token distribution. EQL is Equalizer's governance token, decentralized governance of users' future projects, and asset liquidity incentives. Liquidity mining has officially started on September 30, 2020.

EQL er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EQL investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EQL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EQL på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EQL kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EQL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EQL (EQL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EQL (EQL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EQL.

Sjekk EQLprisprognosen nå!

EQL (EQL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EQL (EQL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EQL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EQL (EQL)

Leter du etter hvordan du kjøperEQL? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EQL på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EQL til lokale valutaer

1 EQL(EQL) til VND
--
1 EQL(EQL) til AUD
A$--
1 EQL(EQL) til GBP
--
1 EQL(EQL) til EUR
--
1 EQL(EQL) til USD
$--
1 EQL(EQL) til MYR
RM--
1 EQL(EQL) til TRY
--
1 EQL(EQL) til JPY
¥--
1 EQL(EQL) til ARS
ARS$--
1 EQL(EQL) til RUB
--
1 EQL(EQL) til INR
--
1 EQL(EQL) til IDR
Rp--
1 EQL(EQL) til KRW
--
1 EQL(EQL) til PHP
--
1 EQL(EQL) til EGP
￡E.--
1 EQL(EQL) til BRL
R$--
1 EQL(EQL) til CAD
C$--
1 EQL(EQL) til BDT
--
1 EQL(EQL) til NGN
--
1 EQL(EQL) til COP
$--
1 EQL(EQL) til ZAR
R.--
1 EQL(EQL) til UAH
--
1 EQL(EQL) til TZS
T.Sh.--
1 EQL(EQL) til VES
Bs--
1 EQL(EQL) til CLP
$--
1 EQL(EQL) til PKR
Rs--
1 EQL(EQL) til KZT
--
1 EQL(EQL) til THB
฿--
1 EQL(EQL) til TWD
NT$--
1 EQL(EQL) til AED
د.إ--
1 EQL(EQL) til CHF
Fr--
1 EQL(EQL) til HKD
HK$--
1 EQL(EQL) til AMD
֏--
1 EQL(EQL) til MAD
.د.م--
1 EQL(EQL) til MXN
$--
1 EQL(EQL) til SAR
ريال--
1 EQL(EQL) til ETB
Br--
1 EQL(EQL) til KES
KSh--
1 EQL(EQL) til JOD
د.أ--
1 EQL(EQL) til PLN
--
1 EQL(EQL) til RON
лв--
1 EQL(EQL) til SEK
kr--
1 EQL(EQL) til BGN
лв--
1 EQL(EQL) til HUF
Ft--
1 EQL(EQL) til CZK
--
1 EQL(EQL) til KWD
د.ك--
1 EQL(EQL) til ILS
--
1 EQL(EQL) til BOB
Bs--
1 EQL(EQL) til AZN
--
1 EQL(EQL) til TJS
SM--
1 EQL(EQL) til GEL
--
1 EQL(EQL) til AOA
Kz--
1 EQL(EQL) til BHD
.د.ب--
1 EQL(EQL) til BMD
$--
1 EQL(EQL) til DKK
kr--
1 EQL(EQL) til HNL
L--
1 EQL(EQL) til MUR
--
1 EQL(EQL) til NAD
$--
1 EQL(EQL) til NOK
kr--
1 EQL(EQL) til NZD
$--
1 EQL(EQL) til PAB
B/.--
1 EQL(EQL) til PGK
K--
1 EQL(EQL) til QAR
ر.ق--
1 EQL(EQL) til RSD
дин.--
1 EQL(EQL) til UZS
soʻm--
1 EQL(EQL) til ALL
L--
1 EQL(EQL) til ANG
ƒ--
1 EQL(EQL) til AWG
ƒ--
1 EQL(EQL) til BBD
$--
1 EQL(EQL) til BAM
KM--
1 EQL(EQL) til BIF
Fr--
1 EQL(EQL) til BND
$--
1 EQL(EQL) til BSD
$--
1 EQL(EQL) til JMD
$--
1 EQL(EQL) til KHR
--
1 EQL(EQL) til KMF
Fr--
1 EQL(EQL) til LAK
--
1 EQL(EQL) til LKR
Rs--
1 EQL(EQL) til MDL
L--
1 EQL(EQL) til MGA
Ar--
1 EQL(EQL) til MOP
P--
1 EQL(EQL) til MVR
--
1 EQL(EQL) til MWK
MK--
1 EQL(EQL) til MZN
MT--
1 EQL(EQL) til NPR
Rs--
1 EQL(EQL) til PYG
--
1 EQL(EQL) til RWF
Fr--
1 EQL(EQL) til SBD
$--
1 EQL(EQL) til SCR
--
1 EQL(EQL) til SRD
$--
1 EQL(EQL) til SVC
$--
1 EQL(EQL) til SZL
L--
1 EQL(EQL) til TMT
m--
1 EQL(EQL) til TND
د.ت--
1 EQL(EQL) til TTD
$--
1 EQL(EQL) til UGX
Sh--
1 EQL(EQL) til XAF
Fr--
1 EQL(EQL) til XCD
$--
1 EQL(EQL) til XOF
Fr--
1 EQL(EQL) til XPF
Fr--
1 EQL(EQL) til BWP
P--
1 EQL(EQL) til BZD
$--
1 EQL(EQL) til CVE
$--
1 EQL(EQL) til DJF
Fr--
1 EQL(EQL) til DOP
$--
1 EQL(EQL) til DZD
د.ج--
1 EQL(EQL) til FJD
$--
1 EQL(EQL) til GNF
Fr--
1 EQL(EQL) til GTQ
Q--
1 EQL(EQL) til GYD
$--
1 EQL(EQL) til ISK
kr--

EQL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EQL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell EQL nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om EQL

Hvor mye er EQL (EQL) verdt i dag?
Live EQL prisen i USD er -- USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EQL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EQL til USD er --. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EQL?
Markedsverdien for EQL er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EQL?
Den sirkulerende forsyningen av EQL er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEQL ?
EQL oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EQL?
EQL så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til EQL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EQL er -- USD.
Vil EQL gå høyere i år?
EQL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EQL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:16:10 (UTC+8)

EQL (EQL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

EQL-til-USD-kalkulator

Beløp

EQL
EQL
USD
USD

1 EQL = -- USD

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker