E Money Network (EMYC) Informasjon Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Offisiell nettside: https://emoney.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.emoney.network/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d Kjøp EMYC nå!

E Money Network (EMYC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for E Money Network (EMYC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 145.30M $ 145.30M $ 145.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M All-time high: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 All-Time Low: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 Nåværende pris: $ 0.01855 $ 0.01855 $ 0.01855 Lær mer om E Money Network (EMYC) pris

E Money Network (EMYC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak E Money Network (EMYC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMYC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMYC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMYCs tokenomics, kan du utforske EMYC tokenets livepris!

E Money Network (EMYC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EMYC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EMYC nå!

EMYC prisforutsigelse Vil du vite hvor EMYC kan være på vei? Vår EMYC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMYC tokenets prisforutsigelse nå!

