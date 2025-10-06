ELA pris i dag

Sanntids ELA (ELA) pris i dag er $ 1.298, med en 2.98% endring de siste 24 timene. Nåværende ELA til USD konverteringssats er $ 1.298 per ELA.

ELA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ELA. I løpet av de siste 24 timene ELA har den blitt handlet mellom $ 1.278(laveste) og $ 1.62 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ELA beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +4.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 17.27K.

ELA (ELA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 17.27K$ 17.27K $ 17.27K Fullt utvannet markedsverdi $ 36.63M$ 36.63M $ 36.63M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Offentlig blokkjede ELASTOS

Nåværende markedsverdi på ELA er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.27K. Den sirkulerende forsyningen på ELA er --, med en total tilgang på 28220000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.63M.