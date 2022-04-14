DOGINME (DOGINME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGINME (DOGINME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGINME (DOGINME) Informasjon Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Offisiell nettside: https://dogin.meme Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Kjøp DOGINME nå!

DOGINME (DOGINME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGINME (DOGINME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.11M $ 32.11M $ 32.11M Total forsyning: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B Sirkulerende forsyning: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.76M $ 32.76M $ 32.76M All-time high: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 All-Time Low: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 Nåværende pris: $ 0.0004748 $ 0.0004748 $ 0.0004748 Lær mer om DOGINME (DOGINME) pris

DOGINME (DOGINME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGINME (DOGINME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGINME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGINME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGINMEs tokenomics, kan du utforske DOGINME tokenets livepris!

DOGINME (DOGINME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGINME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGINME nå!

DOGINME prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGINME kan være på vei? Vår DOGINME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGINME tokenets prisforutsigelse nå!

