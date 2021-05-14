DOGGY (DOGGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGGY (DOGGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGGY (DOGGY) Informasjon $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Offisiell nettside: https://cryptodoggies.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Kjøp DOGGY nå!

DOGGY (DOGGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGGY (DOGGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 513.59K $ 513.59K $ 513.59K Total forsyning: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Sirkulerende forsyning: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 All-Time Low: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Nåværende pris: $ 0.0002282 $ 0.0002282 $ 0.0002282 Lær mer om DOGGY (DOGGY) pris

DOGGY (DOGGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGGY (DOGGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGGYs tokenomics, kan du utforske DOGGY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOGGY Interessert i å legge til DOGGY (DOGGY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DOGGY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DOGGY på MEXC nå!

DOGGY (DOGGY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGGY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGGY nå!

DOGGY prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGGY kan være på vei? Vår DOGGY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGGY tokenets prisforutsigelse nå!

