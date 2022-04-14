Donablock (DOBO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Donablock (DOBO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Donablock (DOBO) Informasjon Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Offisiell nettside: https://www.dona-box.com/ Teknisk dokument: https://wpen.donablock.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Kjøp DOBO nå!

Donablock (DOBO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Donablock (DOBO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.04M $ 104.04M $ 104.04M All-time high: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.05202 $ 0.05202 $ 0.05202 Lær mer om Donablock (DOBO) pris

Donablock (DOBO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Donablock (DOBO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOBO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOBO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOBOs tokenomics, kan du utforske DOBO tokenets livepris!

