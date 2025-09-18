Hva er Dingocoin (DINGO)

Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.

Hvor mye vil Dingocoin (DINGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dingocoin (DINGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dingocoin.

Folk spør også: Andre spørsmål om Dingocoin Hvor mye er Dingocoin (DINGO) verdt i dag? Live DINGO prisen i USD er 0.00003364 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DINGO-til-USD-pris? $ 0.00003364 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DINGO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Dingocoin? Markedsverdien for DINGO er $ 3.87M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DINGO? Den sirkulerende forsyningen av DINGO er 114.99B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDINGO ? DINGO oppnådde en ATH-pris på 0.000207634769952253 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DINGO? DINGO så en ATL-pris på 0.000003672458821212 USD . Hva er handelsvolumet til DINGO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DINGO er $ 49.24K USD . Vil DINGO gå høyere i år? DINGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DINGO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

