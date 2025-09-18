Hva er DecentralGPT (DGC)

DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.

DecentralGPT (DGC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DecentralGPT (DGC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DGC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DecentralGPT Hvor mye er DecentralGPT (DGC) verdt i dag? Live DGC prisen i USD er 0.000005106 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DGC-til-USD-pris? $ 0.000005106 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DGC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DecentralGPT? Markedsverdien for DGC er $ 802.66K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DGC? Den sirkulerende forsyningen av DGC er 157.20B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDGC ? DGC oppnådde en ATH-pris på 0.000078469340387758 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DGC? DGC så en ATL-pris på 0.000005128294576147 USD . Hva er handelsvolumet til DGC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DGC er $ 69.37K USD . Vil DGC gå høyere i år? DGC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DGC prisprognosen for en mer grundig analyse.

