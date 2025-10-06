DANGNN DAYA COIN pris i dag

Sanntids DANGNN DAYA COIN (DANGNN) pris i dag er $ 0.000037, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende DANGNN til USD konverteringssats er $ 0.000037 per DANGNN.

DANGNN DAYA COIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 DANGNN. I løpet av de siste 24 timene DANGNN har den blitt handlet mellom $ 0.00003699(laveste) og $ 0.00003705 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DANGNN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.07K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 52.07K$ 52.07K $ 52.07K Fullt utvannet markedsverdi $ 370.00K$ 370.00K $ 370.00K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede DGC

