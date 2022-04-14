Derp Coin (DERP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Derp Coin (DERP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Derp Coin (DERP) Informasjon DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Offisiell nettside: https://www.derp.gay/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Kjøp DERP nå!

Derp Coin (DERP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Derp Coin (DERP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 841.32K $ 841.32K $ 841.32K All-time high: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 All-Time Low: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 Nåværende pris: $ 0.0000012193 $ 0.0000012193 $ 0.0000012193 Lær mer om Derp Coin (DERP) pris

Derp Coin (DERP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Derp Coin (DERP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DERP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DERP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DERPs tokenomics, kan du utforske DERP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DERP Interessert i å legge til Derp Coin (DERP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DERP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Derp Coin (DERP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DERP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DERP nå!

DERP prisforutsigelse Vil du vite hvor DERP kan være på vei? Vår DERP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DERP tokenets prisforutsigelse nå!

