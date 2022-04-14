DexCheck (DCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DexCheck (DCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DexCheck (DCK) Informasjon DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making. Offisiell nettside: https://dexcheck.ai/ Teknisk dokument: https://docs.dexcheck.ai/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 Kjøp DCK nå!

DexCheck (DCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DexCheck (DCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.25M Total forsyning: $ 960.42M Sirkulerende forsyning: $ 678.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.79M All-time high: $ 0.2 All-Time Low: $ 0.004402507079694265 Nåværende pris: $ 0.004789 Lær mer om DexCheck (DCK) pris

DexCheck (DCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DexCheck (DCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCKs tokenomics, kan du utforske DCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DCK Interessert i å legge til DexCheck (DCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DCK på MEXC nå!

DexCheck (DCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DCK nå!

DCK prisforutsigelse Vil du vite hvor DCK kan være på vei? Vår DCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DCK tokenets prisforutsigelse nå!

