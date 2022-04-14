CryptoTradingFund (CTF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CryptoTradingFund (CTF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CryptoTradingFund (CTF) Informasjon A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. Offisiell nettside: https://www.ctftoken.com/ Teknisk dokument: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Kjøp CTF nå!

CryptoTradingFund (CTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CryptoTradingFund (CTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 945.38K $ 945.38K $ 945.38K Total forsyning: $ 119.90M $ 119.90M $ 119.90M Sirkulerende forsyning: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.98M $ 23.98M $ 23.98M All-time high: $ 1.888 $ 1.888 $ 1.888 All-Time Low: $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 Nåværende pris: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Lær mer om CryptoTradingFund (CTF) pris

CryptoTradingFund (CTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CryptoTradingFund (CTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTFs tokenomics, kan du utforske CTF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CTF Interessert i å legge til CryptoTradingFund (CTF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CTF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CTF på MEXC nå!

CryptoTradingFund (CTF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CTF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CTF nå!

CTF prisforutsigelse Vil du vite hvor CTF kan være på vei? Vår CTF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CTF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!