CROSS pris i dag

Sanntids CROSS (CROSS) pris i dag er $ 0.11329, med en 3.11% endring de siste 24 timene. Nåværende CROSS til USD konverteringssats er $ 0.11329 per CROSS.

CROSS rangerer for tiden som #453 etter markedsverdi på $ 37.98M, med en sirkulerende forsyning på 335.22M CROSS. I løpet av de siste 24 timene CROSS har den blitt handlet mellom $ 0.10732(laveste) og $ 0.11514 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.4431755260236053, mens tidenes laveste notering var $ 0.04656997751656906.

Kortsiktig har CROSS beveget seg -1.28% i løpet av den siste timen og +5.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 86.07K.

CROSS (CROSS) Markedsinformasjon

Rangering No.453 Markedsverdi $ 37.98M$ 37.98M $ 37.98M Volum (24 timer) $ 86.07K$ 86.07K $ 86.07K Fullt utvannet markedsverdi $ 113.29M$ 113.29M $ 113.29M Opplagsforsyning 335.22M 335.22M 335.22M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 33.52% Offentlig blokkjede BSC

