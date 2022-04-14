CREPE (CREPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CREPE (CREPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CREPE (CREPE) Informasjon 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Offisiell nettside: https://crepe.fund/ Teknisk dokument: https://bit.ly/3Q5QZSU Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Kjøp CREPE nå!

CREPE (CREPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CREPE (CREPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M All-time high: $ 0.13 All-Time Low: $ 0.000099954857258894 Nåværende pris: $ 0.0002067 Lær mer om CREPE (CREPE) pris

CREPE (CREPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CREPE (CREPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CREPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CREPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CREPEs tokenomics, kan du utforske CREPE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CREPE Interessert i å legge til CREPE (CREPE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CREPE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CREPE på MEXC nå!

CREPE (CREPE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CREPE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CREPE nå!

CREPE prisforutsigelse Vil du vite hvor CREPE kan være på vei? Vår CREPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CREPE tokenets prisforutsigelse nå!

