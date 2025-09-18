Dagens Crystal Palace FT livepris er 0.05722 USD. Spor prisoppdateringer for CPFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CPFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crystal Palace FT livepris er 0.05722 USD. Spor prisoppdateringer for CPFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CPFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CPFC

CPFC Prisinformasjon

CPFC Offisiell nettside

CPFC tokenomics

CPFC Prisprognose

CPFC-historikk

CPFC Kjøpeguide

CPFC-til-fiat-valutakonverter

CPFC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Crystal Palace FT Logo

Crystal Palace FT Pris(CPFC)

1 CPFC til USD livepris:

$0.05722
$0.05722$0.05722
+62.46%1D
USD
Crystal Palace FT (CPFC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:58:45 (UTC+8)

Crystal Palace FT (CPFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03522
$ 0.03522$ 0.03522
24 timer lav
$ 0.05761
$ 0.05761$ 0.05761
24 timer høy

$ 0.03522
$ 0.03522$ 0.03522

$ 0.05761
$ 0.05761$ 0.05761

--
----

--
----

+0.63%

+62.46%

+53.69%

+53.69%

Crystal Palace FT (CPFC) sanntidsprisen er $ 0.05722. I løpet av de siste 24 timene har CPFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03522 og et toppnivå på $ 0.05761, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPFC er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPFC endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, +62.46% over 24 timer og +53.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crystal Palace FT (CPFC) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.00K
$ 59.00K$ 59.00K

$ 572.20K
$ 572.20K$ 572.20K

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

CHZ

Nåværende markedsverdi på Crystal Palace FT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.00K. Den sirkulerende forsyningen på CPFC er 0.00, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 572.20K.

Crystal Palace FT (CPFC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Crystal Palace FT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.021999+62.46%
30 dager$ +0.02041+55.44%
60 dager$ +0.02108+58.32%
90 dager$ +0.02705+89.65%
Crystal Palace FT Prisendring i dag

I dag registrerte CPFC en endring på $ +0.021999 (+62.46%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Crystal Palace FT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02041 (+55.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Crystal Palace FT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CPFC en endring på $ +0.02108 (+58.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Crystal Palace FT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02705+89.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Crystal Palace FT (CPFC)?

Sjekk ut Crystal Palace FT Prishistorikk-siden nå.

Hva er Crystal Palace FT (CPFC)

The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.

Crystal Palace FT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Crystal Palace FT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CPFC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Crystal Palace FT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Crystal Palace FT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Crystal Palace FT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crystal Palace FT (CPFC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crystal Palace FT (CPFC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crystal Palace FT.

Sjekk Crystal Palace FTprisprognosen nå!

Crystal Palace FT (CPFC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crystal Palace FT (CPFC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CPFC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Crystal Palace FT (CPFC)

Leter du etter hvordan du kjøperCrystal Palace FT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Crystal Palace FT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CPFC til lokale valutaer

1 Crystal Palace FT(CPFC) til VND
1,505.7443
1 Crystal Palace FT(CPFC) til AUD
A$0.0864022
1 Crystal Palace FT(CPFC) til GBP
0.0423428
1 Crystal Palace FT(CPFC) til EUR
0.048637
1 Crystal Palace FT(CPFC) til USD
$0.05722
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MYR
RM0.240324
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TRY
2.3671914
1 Crystal Palace FT(CPFC) til JPY
¥8.41134
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ARS
ARS$84.3949224
1 Crystal Palace FT(CPFC) til RUB
4.760704
1 Crystal Palace FT(CPFC) til INR
5.041082
1 Crystal Palace FT(CPFC) til IDR
Rp953.6662852
1 Crystal Palace FT(CPFC) til KRW
79.9157408
1 Crystal Palace FT(CPFC) til PHP
3.2649732
1 Crystal Palace FT(CPFC) til EGP
￡E.2.7557152
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BRL
R$0.3044104
1 Crystal Palace FT(CPFC) til CAD
C$0.0783914
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BDT
6.9659628
1 Crystal Palace FT(CPFC) til NGN
85.5301672
1 Crystal Palace FT(CPFC) til COP
$222.645881
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ZAR
R.0.992767
1 Crystal Palace FT(CPFC) til UAH
2.3643304
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TZS
T.Sh.141.6332328
1 Crystal Palace FT(CPFC) til VES
Bs9.32686
1 Crystal Palace FT(CPFC) til CLP
$54.6451
1 Crystal Palace FT(CPFC) til PKR
Rs16.2413248
1 Crystal Palace FT(CPFC) til KZT
30.9794802
1 Crystal Palace FT(CPFC) til THB
฿1.8218848
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TWD
NT$1.7286162
1 Crystal Palace FT(CPFC) til AED
د.إ0.2099974
1 Crystal Palace FT(CPFC) til CHF
Fr0.0452038
1 Crystal Palace FT(CPFC) til HKD
HK$0.4445994
1 Crystal Palace FT(CPFC) til AMD
֏21.898094
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MAD
.د.م0.5161244
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MXN
$1.0511314
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SAR
ريال0.214575
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ETB
Br8.2150754
1 Crystal Palace FT(CPFC) til KES
KSh7.3916796
1 Crystal Palace FT(CPFC) til JOD
د.أ0.04056898
1 Crystal Palace FT(CPFC) til PLN
0.2071364
1 Crystal Palace FT(CPFC) til RON
лв0.2466182
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SEK
kr0.5372958
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BGN
лв0.0949852
1 Crystal Palace FT(CPFC) til HUF
Ft18.99704
1 Crystal Palace FT(CPFC) til CZK
1.1810208
1 Crystal Palace FT(CPFC) til KWD
د.ك0.0174521
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ILS
0.1905426
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BOB
Bs0.3953902
1 Crystal Palace FT(CPFC) til AZN
0.097274
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TJS
SM0.5355792
1 Crystal Palace FT(CPFC) til GEL
0.154494
1 Crystal Palace FT(CPFC) til AOA
Kz52.1600354
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BHD
.د.ب0.02157194
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BMD
$0.05722
1 Crystal Palace FT(CPFC) til DKK
kr0.3627748
1 Crystal Palace FT(CPFC) til HNL
L1.4997362
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MUR
2.5943548
1 Crystal Palace FT(CPFC) til NAD
$0.992767
1 Crystal Palace FT(CPFC) til NOK
kr0.5681946
1 Crystal Palace FT(CPFC) til NZD
$0.097274
1 Crystal Palace FT(CPFC) til PAB
B/.0.05722
1 Crystal Palace FT(CPFC) til PGK
K0.2391796
1 Crystal Palace FT(CPFC) til QAR
ر.ق0.2077086
1 Crystal Palace FT(CPFC) til RSD
дин.5.6973954
1 Crystal Palace FT(CPFC) til UZS
soʻm706.4192374
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ALL
L4.7183612
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ANG
ƒ0.1024238
1 Crystal Palace FT(CPFC) til AWG
ƒ0.102996
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BBD
$0.11444
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BAM
KM0.0949852
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BIF
Fr170.8017
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BND
$0.0732416
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BSD
$0.05722
1 Crystal Palace FT(CPFC) til JMD
$9.1786602
1 Crystal Palace FT(CPFC) til KHR
229.7989532
1 Crystal Palace FT(CPFC) til KMF
Fr23.91796
1 Crystal Palace FT(CPFC) til LAK
1,243.9130186
1 Crystal Palace FT(CPFC) til LKR
Rs17.3079056
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MDL
L0.94413
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MGA
Ar253.1853394
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MOP
P0.4583322
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MVR
0.875466
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MWK
MK99.3402142
1 Crystal Palace FT(CPFC) til MZN
MT3.656358
1 Crystal Palace FT(CPFC) til NPR
Rs8.0634424
1 Crystal Palace FT(CPFC) til PYG
408.66524
1 Crystal Palace FT(CPFC) til RWF
Fr82.91178
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SBD
$0.469204
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SCR
0.8708884
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SRD
$2.1795098
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SVC
$0.500675
1 Crystal Palace FT(CPFC) til SZL
L0.992767
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TMT
m0.20027
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TND
د.ت0.1665102
1 Crystal Palace FT(CPFC) til TTD
$0.3873794
1 Crystal Palace FT(CPFC) til UGX
Sh200.72776
1 Crystal Palace FT(CPFC) til XAF
Fr31.87154
1 Crystal Palace FT(CPFC) til XCD
$0.154494
1 Crystal Palace FT(CPFC) til XOF
Fr31.87154
1 Crystal Palace FT(CPFC) til XPF
Fr5.77922
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BWP
P0.7621704
1 Crystal Palace FT(CPFC) til BZD
$0.1150122
1 Crystal Palace FT(CPFC) til CVE
$5.3660916
1 Crystal Palace FT(CPFC) til DJF
Fr10.18516
1 Crystal Palace FT(CPFC) til DOP
$3.5487844
1 Crystal Palace FT(CPFC) til DZD
د.ج7.40999
1 Crystal Palace FT(CPFC) til FJD
$0.128745
1 Crystal Palace FT(CPFC) til GNF
Fr497.5279
1 Crystal Palace FT(CPFC) til GTQ
Q0.4383052
1 Crystal Palace FT(CPFC) til GYD
$11.9755738
1 Crystal Palace FT(CPFC) til ISK
kr6.92362

Crystal Palace FT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Crystal Palace FT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Crystal Palace FT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Crystal Palace FT

Hvor mye er Crystal Palace FT (CPFC) verdt i dag?
Live CPFC prisen i USD er 0.05722 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CPFC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CPFC til USD er $ 0.05722. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crystal Palace FT?
Markedsverdien for CPFC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CPFC?
Den sirkulerende forsyningen av CPFC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCPFC ?
CPFC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CPFC?
CPFC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CPFC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CPFC er $ 59.00K USD.
Vil CPFC gå høyere i år?
CPFC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CPFC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:58:45 (UTC+8)

Crystal Palace FT (CPFC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CPFC-til-USD-kalkulator

Beløp

CPFC
CPFC
USD
USD

1 CPFC = 0.05722 USD

Handle CPFC

CPFCUSDT
$0.05722
$0.05722$0.05722
+62.23%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker