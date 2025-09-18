Hva er COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

Hvor mye er COTI (COTI) verdt i dag? Live COTI prisen i USD er 0.05177 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende COTI-til-USD-pris? $ 0.05177 . Hva er markedsverdien for COTI? Markedsverdien for COTI er $ 122.38M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av COTI? Den sirkulerende forsyningen av COTI er 2.36B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOTI ? COTI oppnådde en ATH-pris på 0.6825694816832438 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på COTI? COTI så en ATL-pris på 0.00622556408704 USD . Hva er handelsvolumet til COTI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COTI er $ 94.48K USD .

