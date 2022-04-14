Comput3 (COM3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Comput3 (COM3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Comput3 (COM3) Informasjon Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built. Offisiell nettside: http://www.comput3.ai/ Teknisk dokument: https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom Kjøp COM3 nå!

Comput3 (COM3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Comput3 (COM3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.94M $ 15.94M $ 15.94M All-time high: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.001594 $ 0.001594 $ 0.001594 Lær mer om Comput3 (COM3) pris

Comput3 (COM3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Comput3 (COM3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COM3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COM3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COM3s tokenomics, kan du utforske COM3 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COM3 Interessert i å legge til Comput3 (COM3) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COM3, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper COM3 på MEXC nå!

Comput3 (COM3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COM3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COM3 nå!

COM3 prisforutsigelse Vil du vite hvor COM3 kan være på vei? Vår COM3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COM3 tokenets prisforutsigelse nå!

