BRC20.COM (COM) Informasjon BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Offisiell nettside: https://brc20.com/ Teknisk dokument: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Blokkutforsker: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Kjøp COM nå!

BRC20.COM (COM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRC20.COM (COM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 375.71K $ 375.71K $ 375.71K All-time high: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.017891 $ 0.017891 $ 0.017891 Lær mer om BRC20.COM (COM) pris

BRC20.COM (COM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRC20.COM (COM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COMs tokenomics, kan du utforske COM tokenets livepris!

BRC20.COM (COM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COM nå!

COM prisforutsigelse Vil du vite hvor COM kan være på vei? Vår COM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COM tokenets prisforutsigelse nå!

