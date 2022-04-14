Collaterize (COLLAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Collaterize (COLLAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Collaterize (COLLAT) Informasjon Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs. Offisiell nettside: collaterize.com Teknisk dokument: https://collaterize.gitbook.io/docs Blokkutforsker: https://solscan.io/token/C7heQqfNzdMbUFQwcHkL9FvdwsFsDRBnfwZDDyWYCLTZ Kjøp COLLAT nå!

Collaterize (COLLAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Collaterize (COLLAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M All-time high: $ 0.09349 $ 0.09349 $ 0.09349 All-Time Low: $ 0.00128581154824499 $ 0.00128581154824499 $ 0.00128581154824499 Nåværende pris: $ 0.010341 $ 0.010341 $ 0.010341 Lær mer om Collaterize (COLLAT) pris

Collaterize (COLLAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Collaterize (COLLAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COLLAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COLLAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COLLATs tokenomics, kan du utforske COLLAT tokenets livepris!

Collaterize (COLLAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COLLAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COLLAT nå!

COLLAT prisforutsigelse Vil du vite hvor COLLAT kan være på vei? Vår COLLAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COLLAT tokenets prisforutsigelse nå!

