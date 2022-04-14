Changer (CNG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Changer (CNG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Changer (CNG) Informasjon Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Offisiell nettside: https://cng.vc Teknisk dokument: https://docs.cng.vc/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf Kjøp CNG nå!

Changer (CNG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Changer (CNG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M All-time high: $ 0.12233 $ 0.12233 $ 0.12233 All-Time Low: $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 Nåværende pris: $ 0.007792 $ 0.007792 $ 0.007792 Lær mer om Changer (CNG) pris

Changer (CNG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Changer (CNG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CNG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CNG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CNGs tokenomics, kan du utforske CNG tokenets livepris!

Changer (CNG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CNG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CNG nå!

CNG prisforutsigelse Vil du vite hvor CNG kan være på vei? Vår CNG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CNG tokenets prisforutsigelse nå!

