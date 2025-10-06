Clippy pris i dag

Sanntids Clippy (CLIPPY) pris i dag er $ 0.001594, med en 39.21% endring de siste 24 timene. Nåværende CLIPPY til USD konverteringssats er $ 0.001594 per CLIPPY.

Clippy rangerer for tiden som #3811 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 CLIPPY. I løpet av de siste 24 timene CLIPPY har den blitt handlet mellom $ 0.001111(laveste) og $ 0.001725 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.002493578943262639, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005534295151714.

Kortsiktig har CLIPPY beveget seg -4.78% i løpet av den siste timen og +218.80% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.53K.

Clippy (CLIPPY) Markedsinformasjon

Rangering No.3811 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 54.53K$ 54.53K $ 54.53K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Total forsyning 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede SOL

