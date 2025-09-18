Dagens CELO livepris er 0.3078 USD. Spor prisoppdateringer for CELO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CELO livepris er 0.3078 USD. Spor prisoppdateringer for CELO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CELO

CELO Prisinformasjon

CELO teknisk dokument

CELO Offisiell nettside

CELO tokenomics

CELO Prisprognose

CELO-historikk

CELO Kjøpeguide

CELO-til-fiat-valutakonverter

CELO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CELO Logo

CELO Pris(CELO)

1 CELO til USD livepris:

$0.3079
$0.3079$0.3079
-0.06%1D
USD
CELO (CELO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:52 (UTC+8)

CELO (CELO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3007
$ 0.3007$ 0.3007
24 timer lav
$ 0.3253
$ 0.3253$ 0.3253
24 timer høy

$ 0.3007
$ 0.3007$ 0.3007

$ 0.3253
$ 0.3253$ 0.3253

$ 10.6583577
$ 10.6583577$ 10.6583577

$ 0.2383232905502136
$ 0.2383232905502136$ 0.2383232905502136

-0.20%

-0.06%

-2.66%

-2.66%

CELO (CELO) sanntidsprisen er $ 0.3078. I løpet av de siste 24 timene har CELO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3007 og et toppnivå på $ 0.3253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CELO er $ 10.6583577, mens den rekordlave prisen er $ 0.2383232905502136.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CELO endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -2.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CELO (CELO) Markedsinformasjon

No.255

$ 178.96M
$ 178.96M$ 178.96M

$ 168.59K
$ 168.59K$ 168.59K

$ 307.80M
$ 307.80M$ 307.80M

581.41M
581.41M 581.41M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

58.14%

CELO

Nåværende markedsverdi på CELO er $ 178.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 168.59K. Den sirkulerende forsyningen på CELO er 581.41M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 307.80M.

CELO (CELO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CELO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000185-0.06%
30 dager$ -0.0167-5.15%
60 dager$ -0.0766-19.93%
90 dager$ +0.0446+16.94%
CELO Prisendring i dag

I dag registrerte CELO en endring på $ -0.000185 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CELO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0167 (-5.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CELO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CELO en endring på $ -0.0766 (-19.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CELO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0446+16.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CELO (CELO)?

Sjekk ut CELO Prishistorikk-siden nå.

Hva er CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CELO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CELO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CELO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CELO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CELO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CELO (CELO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CELO (CELO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CELO.

Sjekk CELOprisprognosen nå!

CELO (CELO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CELO (CELO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CELO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CELO (CELO)

Leter du etter hvordan du kjøperCELO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CELO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CELO til lokale valutaer

1 CELO(CELO) til VND
8,099.757
1 CELO(CELO) til AUD
A$0.464778
1 CELO(CELO) til GBP
0.227772
1 CELO(CELO) til EUR
0.26163
1 CELO(CELO) til USD
$0.3078
1 CELO(CELO) til MYR
RM1.29276
1 CELO(CELO) til TRY
12.736764
1 CELO(CELO) til JPY
¥45.2466
1 CELO(CELO) til ARS
ARS$453.980376
1 CELO(CELO) til RUB
25.7013
1 CELO(CELO) til INR
27.114102
1 CELO(CELO) til IDR
Rp5,129.997948
1 CELO(CELO) til KRW
429.885792
1 CELO(CELO) til PHP
17.556912
1 CELO(CELO) til EGP
￡E.14.823648
1 CELO(CELO) til BRL
R$1.637496
1 CELO(CELO) til CAD
C$0.421686
1 CELO(CELO) til BDT
37.471572
1 CELO(CELO) til NGN
460.087128
1 CELO(CELO) til COP
$1,197.66519
1 CELO(CELO) til ZAR
R.5.334174
1 CELO(CELO) til UAH
12.718296
1 CELO(CELO) til TZS
T.Sh.761.878872
1 CELO(CELO) til VES
Bs50.1714
1 CELO(CELO) til CLP
$293.949
1 CELO(CELO) til PKR
Rs87.365952
1 CELO(CELO) til KZT
166.645998
1 CELO(CELO) til THB
฿9.791118
1 CELO(CELO) til TWD
NT$9.301716
1 CELO(CELO) til AED
د.إ1.129626
1 CELO(CELO) til CHF
Fr0.243162
1 CELO(CELO) til HKD
HK$2.391606
1 CELO(CELO) til AMD
֏117.79506
1 CELO(CELO) til MAD
.د.م2.776356
1 CELO(CELO) til MXN
$5.660442
1 CELO(CELO) til SAR
ريال1.15425
1 CELO(CELO) til ETB
Br44.190846
1 CELO(CELO) til KES
KSh39.761604
1 CELO(CELO) til JOD
د.أ0.2182302
1 CELO(CELO) til PLN
1.114236
1 CELO(CELO) til RON
лв1.326618
1 CELO(CELO) til SEK
kr2.896398
1 CELO(CELO) til BGN
лв0.510948
1 CELO(CELO) til HUF
Ft102.291174
1 CELO(CELO) til CZK
6.35607
1 CELO(CELO) til KWD
د.ك0.093879
1 CELO(CELO) til ILS
1.024974
1 CELO(CELO) til BOB
Bs2.126898
1 CELO(CELO) til AZN
0.52326
1 CELO(CELO) til TJS
SM2.881008
1 CELO(CELO) til GEL
0.83106
1 CELO(CELO) til AOA
Kz280.581246
1 CELO(CELO) til BHD
.د.ب0.1160406
1 CELO(CELO) til BMD
$0.3078
1 CELO(CELO) til DKK
kr1.95453
1 CELO(CELO) til HNL
L8.067438
1 CELO(CELO) til MUR
13.955652
1 CELO(CELO) til NAD
$5.34033
1 CELO(CELO) til NOK
kr3.059532
1 CELO(CELO) til NZD
$0.52326
1 CELO(CELO) til PAB
B/.0.3078
1 CELO(CELO) til PGK
K1.286604
1 CELO(CELO) til QAR
ر.ق1.117314
1 CELO(CELO) til RSD
дин.30.68766
1 CELO(CELO) til UZS
soʻm3,799.997226
1 CELO(CELO) til ALL
L25.381188
1 CELO(CELO) til ANG
ƒ0.550962
1 CELO(CELO) til AWG
ƒ0.55404
1 CELO(CELO) til BBD
$0.6156
1 CELO(CELO) til BAM
KM0.510948
1 CELO(CELO) til BIF
Fr918.783
1 CELO(CELO) til BND
$0.393984
1 CELO(CELO) til BSD
$0.3078
1 CELO(CELO) til JMD
$49.374198
1 CELO(CELO) til KHR
1,236.143268
1 CELO(CELO) til KMF
Fr128.6604
1 CELO(CELO) til LAK
6,691.304214
1 CELO(CELO) til LKR
Rs93.103344
1 CELO(CELO) til MDL
L5.0787
1 CELO(CELO) til MGA
Ar1,361.944206
1 CELO(CELO) til MOP
P2.465478
1 CELO(CELO) til MVR
4.70934
1 CELO(CELO) til MWK
MK534.374658
1 CELO(CELO) til MZN
MT19.66842
1 CELO(CELO) til NPR
Rs43.375176
1 CELO(CELO) til PYG
2,198.3076
1 CELO(CELO) til RWF
Fr446.0022
1 CELO(CELO) til SBD
$2.52396
1 CELO(CELO) til SCR
4.413852
1 CELO(CELO) til SRD
$11.724102
1 CELO(CELO) til SVC
$2.69325
1 CELO(CELO) til SZL
L5.34033
1 CELO(CELO) til TMT
m1.0773
1 CELO(CELO) til TND
د.ت0.895698
1 CELO(CELO) til TTD
$2.083806
1 CELO(CELO) til UGX
Sh1,079.7624
1 CELO(CELO) til XAF
Fr171.7524
1 CELO(CELO) til XCD
$0.83106
1 CELO(CELO) til XOF
Fr171.7524
1 CELO(CELO) til XPF
Fr31.0878
1 CELO(CELO) til BWP
P4.099896
1 CELO(CELO) til BZD
$0.618678
1 CELO(CELO) til CVE
$28.865484
1 CELO(CELO) til DJF
Fr54.7884
1 CELO(CELO) til DOP
$19.089756
1 CELO(CELO) til DZD
د.ج39.878568
1 CELO(CELO) til FJD
$0.69255
1 CELO(CELO) til GNF
Fr2,676.321
1 CELO(CELO) til GTQ
Q2.357748
1 CELO(CELO) til GYD
$64.419462
1 CELO(CELO) til ISK
kr37.2438

CELO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CELO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CELO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CELO

Hvor mye er CELO (CELO) verdt i dag?
Live CELO prisen i USD er 0.3078 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CELO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CELO til USD er $ 0.3078. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CELO?
Markedsverdien for CELO er $ 178.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CELO?
Den sirkulerende forsyningen av CELO er 581.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCELO ?
CELO oppnådde en ATH-pris på 10.6583577 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CELO?
CELO så en ATL-pris på 0.2383232905502136 USD.
Hva er handelsvolumet til CELO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CELO er $ 168.59K USD.
Vil CELO gå høyere i år?
CELO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CELO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:52 (UTC+8)

CELO (CELO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CELO-til-USD-kalkulator

Beløp

CELO
CELO
USD
USD

1 CELO = 0.3078 USD

Handle CELO

CELOUSDT
$0.3079
$0.3079$0.3079
-0.12%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker