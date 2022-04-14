CEEK (CEEK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CEEK (CEEK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CEEK (CEEK) Informasjon Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Offisiell nettside: https://www.ceek.io/ Teknisk dokument: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1 Kjøp CEEK nå!

CEEK (CEEK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CEEK (CEEK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.62M $ 7.62M $ 7.62M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.46M $ 9.46M $ 9.46M All-time high: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 All-Time Low: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 Nåværende pris: $ 0.009455 $ 0.009455 $ 0.009455 Lær mer om CEEK (CEEK) pris

CEEK (CEEK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CEEK (CEEK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CEEK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CEEK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CEEKs tokenomics, kan du utforske CEEK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CEEK Interessert i å legge til CEEK (CEEK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CEEK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CEEK på MEXC nå!

CEEK (CEEK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CEEK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CEEK nå!

CEEK prisforutsigelse Vil du vite hvor CEEK kan være på vei? Vår CEEK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CEEK tokenets prisforutsigelse nå!

