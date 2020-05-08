Cashaa (CAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cashaa (CAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cashaa (CAS) Informasjon Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Offisiell nettside: https://www.cashaa.com/ Teknisk dokument: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Kjøp CAS nå!

Cashaa (CAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cashaa (CAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M All-time high: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 All-Time Low: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 Nåværende pris: $ 0.001245 $ 0.001245 $ 0.001245 Lær mer om Cashaa (CAS) pris

Cashaa (CAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cashaa (CAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CASs tokenomics, kan du utforske CAS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAS Interessert i å legge til Cashaa (CAS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CAS på MEXC nå!

Cashaa (CAS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CAS nå!

CAS prisforutsigelse Vil du vite hvor CAS kan være på vei? Vår CAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!