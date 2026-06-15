BVM pris i dag

Sanntids BVM (BVM) pris i dag er $ 0.00687231, med en 34.69% endring de siste 24 timene. Nåværende BVM til USD konverteringssats er $ 0.00687231 per BVM.

BVM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 171,357, med en sirkulerende forsyning på 24.82M BVM. I løpet av de siste 24 timene BVM har den blitt handlet mellom $ 0.00508736(laveste) og $ 0.00691326 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.94, mens tidenes laveste notering var $ 0.00303979.

Kortsiktig har BVM beveget seg -0.33% i løpet av den siste timen og +42.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 9.34.

BVM (BVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.36K$ 171.36K $ 171.36K Volum (24 timer) $ 9.34$ 9.34 $ 9.34 Fullt utvannet markedsverdi $ 688.65K$ 688.65K $ 688.65K Opplagsforsyning 24.82M 24.82M 24.82M Total forsyning 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Nåværende markedsverdi på BVM er $ 171.36K, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.34. Den sirkulerende forsyningen på BVM er 24.82M, med en total tilgang på 99741589.87. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 688.65K.