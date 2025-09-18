Dagens Minto livepris er 0.8152 USD. Spor prisoppdateringer for BTCMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Minto livepris er 0.8152 USD. Spor prisoppdateringer for BTCMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Minto Logo

Minto Pris(BTCMT)

1 BTCMT til USD livepris:

$0.8152
-0.17%1D
USD
Minto (BTCMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:35 (UTC+8)

Minto (BTCMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.8126
24 timer lav
$ 0.8194
24 timer høy

$ 0.8126
$ 0.8194
$ 2.413487273529206
$ 0.37291646979689735
-0.32%

-0.16%

+1.46%

+1.46%

Minto (BTCMT) sanntidsprisen er $ 0.8152. I løpet av de siste 24 timene har BTCMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8126 og et toppnivå på $ 0.8194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCMT er $ 2.413487273529206, mens den rekordlave prisen er $ 0.37291646979689735.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCMT endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og +1.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minto (BTCMT) Markedsinformasjon

No.4268

$ 0.00
$ 60.36K
$ 81.52M
0.00
100,000,000
30,000,000
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Minto er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.36K. Den sirkulerende forsyningen på BTCMT er 0.00, med en total tilgang på 30000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.52M.

Minto (BTCMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Minto for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001388-0.16%
30 dager$ -0.0371-4.36%
60 dager$ +0.0644+8.57%
90 dager$ +0.0293+3.72%
Minto Prisendring i dag

I dag registrerte BTCMT en endring på $ -0.001388 (-0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Minto 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0371 (-4.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Minto 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BTCMT en endring på $ +0.0644 (+8.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Minto 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0293+3.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Minto (BTCMT)?

Sjekk ut Minto Prishistorikk-siden nå.

Hva er Minto (BTCMT)

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Minto er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Minto investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BTCMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Minto på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Minto kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Minto Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Minto (BTCMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Minto (BTCMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Minto.

Sjekk Mintoprisprognosen nå!

Minto (BTCMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Minto (BTCMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Minto (BTCMT)

Leter du etter hvordan du kjøperMinto? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Minto på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BTCMT til lokale valutaer

1 Minto(BTCMT) til VND
21,451.988
1 Minto(BTCMT) til AUD
A$1.230952
1 Minto(BTCMT) til GBP
0.603248
1 Minto(BTCMT) til EUR
0.69292
1 Minto(BTCMT) til USD
$0.8152
1 Minto(BTCMT) til MYR
RM3.42384
1 Minto(BTCMT) til TRY
33.732976
1 Minto(BTCMT) til JPY
¥119.8344
1 Minto(BTCMT) til ARS
ARS$1,202.354784
1 Minto(BTCMT) til RUB
68.0692
1 Minto(BTCMT) til INR
71.810968
1 Minto(BTCMT) til IDR
Rp13,586.661232
1 Minto(BTCMT) til KRW
1,138.540928
1 Minto(BTCMT) til PHP
46.490856
1 Minto(BTCMT) til EGP
￡E.39.268184
1 Minto(BTCMT) til BRL
R$4.336864
1 Minto(BTCMT) til CAD
C$1.116824
1 Minto(BTCMT) til BDT
99.242448
1 Minto(BTCMT) til NGN
1,218.528352
1 Minto(BTCMT) til COP
$3,184.375
1 Minto(BTCMT) til ZAR
R.14.119264
1 Minto(BTCMT) til UAH
33.684064
1 Minto(BTCMT) til TZS
T.Sh.2,017.815648
1 Minto(BTCMT) til VES
Bs132.8776
1 Minto(BTCMT) til CLP
$778.516
1 Minto(BTCMT) til PKR
Rs231.386368
1 Minto(BTCMT) til KZT
441.357432
1 Minto(BTCMT) til THB
฿25.931512
1 Minto(BTCMT) til TWD
NT$24.635344
1 Minto(BTCMT) til AED
د.إ2.991784
1 Minto(BTCMT) til CHF
Fr0.644008
1 Minto(BTCMT) til HKD
HK$6.334104
1 Minto(BTCMT) til AMD
֏311.97704
1 Minto(BTCMT) til MAD
.د.م7.353104
1 Minto(BTCMT) til MXN
$14.99968
1 Minto(BTCMT) til SAR
ريال3.057
1 Minto(BTCMT) til ETB
Br117.038264
1 Minto(BTCMT) til KES
KSh105.307536
1 Minto(BTCMT) til JOD
د.أ0.5779768
1 Minto(BTCMT) til PLN
2.951024
1 Minto(BTCMT) til RON
лв3.513512
1 Minto(BTCMT) til SEK
kr7.671032
1 Minto(BTCMT) til BGN
лв1.353232
1 Minto(BTCMT) til HUF
Ft270.915416
1 Minto(BTCMT) til CZK
16.850184
1 Minto(BTCMT) til KWD
د.ك0.248636
1 Minto(BTCMT) til ILS
2.714616
1 Minto(BTCMT) til BOB
Bs5.633032
1 Minto(BTCMT) til AZN
1.38584
1 Minto(BTCMT) til TJS
SM7.630272
1 Minto(BTCMT) til GEL
2.20104
1 Minto(BTCMT) til AOA
Kz743.111864
1 Minto(BTCMT) til BHD
.د.ب0.3073304
1 Minto(BTCMT) til BMD
$0.8152
1 Minto(BTCMT) til DKK
kr5.17652
1 Minto(BTCMT) til HNL
L21.366392
1 Minto(BTCMT) til MUR
36.961168
1 Minto(BTCMT) til NAD
$14.14372
1 Minto(BTCMT) til NOK
kr8.103088
1 Minto(BTCMT) til NZD
$1.38584
1 Minto(BTCMT) til PAB
B/.0.8152
1 Minto(BTCMT) til PGK
K3.407536
1 Minto(BTCMT) til QAR
ر.ق2.959176
1 Minto(BTCMT) til RSD
дин.81.291744
1 Minto(BTCMT) til UZS
soʻm10,064.190184
1 Minto(BTCMT) til ALL
L67.221392
1 Minto(BTCMT) til ANG
ƒ1.459208
1 Minto(BTCMT) til AWG
ƒ1.46736
1 Minto(BTCMT) til BBD
$1.6304
1 Minto(BTCMT) til BAM
KM1.353232
1 Minto(BTCMT) til BIF
Fr2,433.372
1 Minto(BTCMT) til BND
$1.043456
1 Minto(BTCMT) til BSD
$0.8152
1 Minto(BTCMT) til JMD
$130.766232
1 Minto(BTCMT) til KHR
3,273.892112
1 Minto(BTCMT) til KMF
Fr340.7536
1 Minto(BTCMT) til LAK
17,721.738776
1 Minto(BTCMT) til LKR
Rs246.581696
1 Minto(BTCMT) til MDL
L13.4508
1 Minto(BTCMT) til MGA
Ar3,607.072504
1 Minto(BTCMT) til MOP
P6.529752
1 Minto(BTCMT) til MVR
12.47256
1 Minto(BTCMT) til MWK
MK1,415.276872
1 Minto(BTCMT) til MZN
MT52.09128
1 Minto(BTCMT) til NPR
Rs114.877984
1 Minto(BTCMT) til PYG
5,822.1584
1 Minto(BTCMT) til RWF
Fr1,181.2248
1 Minto(BTCMT) til SBD
$6.68464
1 Minto(BTCMT) til SCR
11.681816
1 Minto(BTCMT) til SRD
$31.050968
1 Minto(BTCMT) til SVC
$7.133
1 Minto(BTCMT) til SZL
L14.14372
1 Minto(BTCMT) til TMT
m2.8532
1 Minto(BTCMT) til TND
د.ت2.372232
1 Minto(BTCMT) til TTD
$5.518904
1 Minto(BTCMT) til UGX
Sh2,859.7216
1 Minto(BTCMT) til XAF
Fr454.8816
1 Minto(BTCMT) til XCD
$2.20104
1 Minto(BTCMT) til XOF
Fr454.8816
1 Minto(BTCMT) til XPF
Fr82.3352
1 Minto(BTCMT) til BWP
P10.858464
1 Minto(BTCMT) til BZD
$1.638552
1 Minto(BTCMT) til CVE
$76.449456
1 Minto(BTCMT) til DJF
Fr144.2904
1 Minto(BTCMT) til DOP
$50.558704
1 Minto(BTCMT) til DZD
د.ج105.60916
1 Minto(BTCMT) til FJD
$1.8342
1 Minto(BTCMT) til GNF
Fr7,088.164
1 Minto(BTCMT) til GTQ
Q6.244432
1 Minto(BTCMT) til GYD
$170.613208
1 Minto(BTCMT) til ISK
kr98.6392

Minto Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Minto, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Minto nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Minto

Hvor mye er Minto (BTCMT) verdt i dag?
Live BTCMT prisen i USD er 0.8152 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCMT til USD er $ 0.8152. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Minto?
Markedsverdien for BTCMT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCMT?
Den sirkulerende forsyningen av BTCMT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCMT ?
BTCMT oppnådde en ATH-pris på 2.413487273529206 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCMT?
BTCMT så en ATL-pris på 0.37291646979689735 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCMT er $ 60.36K USD.
Vil BTCMT gå høyere i år?
BTCMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:35 (UTC+8)

Minto (BTCMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

