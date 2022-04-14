Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin 2.0 (BTC2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin 2.0 (BTC2) Informasjon BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds. Offisiell nettside: https://www.btc2.wtf/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d Kjøp BTC2 nå!

Bitcoin 2.0 (BTC2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin 2.0 (BTC2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 773.22K $ 773.22K $ 773.22K All-time high: $ 0.89939 $ 0.89939 $ 0.89939 All-Time Low: $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 Nåværende pris: $ 0.03682 $ 0.03682 $ 0.03682 Lær mer om Bitcoin 2.0 (BTC2) pris

Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin 2.0 (BTC2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTC2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTC2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTC2s tokenomics, kan du utforske BTC2 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BTC2 Interessert i å legge til Bitcoin 2.0 (BTC2) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BTC2, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BTC2 på MEXC nå!

Bitcoin 2.0 (BTC2) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BTC2 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BTC2 nå!

BTC2 prisforutsigelse Vil du vite hvor BTC2 kan være på vei? Vår BTC2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTC2 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!