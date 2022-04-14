BOB (BOB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOB (BOB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOB (BOB) Informasjon $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. Offisiell nettside: https://explainthisbob.com/ Teknisk dokument: https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Kjøp BOB nå!

BOB (BOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOB (BOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Total forsyning: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B Sirkulerende forsyning: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M All-time high: $ 0.000249 $ 0.000249 $ 0.000249 All-Time Low: $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 Nåværende pris: $ 0.000005481 $ 0.000005481 $ 0.000005481 Lær mer om BOB (BOB) pris

BOB (BOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOB (BOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBs tokenomics, kan du utforske BOB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOB Interessert i å legge til BOB (BOB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOB på MEXC nå!

BOB (BOB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOB nå!

BOB prisforutsigelse Vil du vite hvor BOB kan være på vei? Vår BOB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!