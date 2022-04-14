Blub (BLUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blub (BLUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blub (BLUB) Informasjon A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean. Offisiell nettside: https://www.blubsui.com/ Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0xfa7ac3951fdca92c5200d468d31a365eb03b2be9936fde615e69f0c1274ad3a0::BLUB::BLUB Kjøp BLUB nå!

Blub (BLUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blub (BLUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M All-time high: $ 0.000000254 $ 0.000000254 $ 0.000000254 All-Time Low: $ 0.000000010816538819 $ 0.000000010816538819 $ 0.000000010816538819 Nåværende pris: $ 0.00000001461 $ 0.00000001461 $ 0.00000001461 Lær mer om Blub (BLUB) pris

Blub (BLUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blub (BLUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUBs tokenomics, kan du utforske BLUB tokenets livepris!

