Blast (BLAST) Informasjon Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. Offisiell nettside: https://blast.io/en Teknisk dokument: https://docs.blast.io/about-blast Blokkutforsker: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Kjøp BLAST nå!

Blast (BLAST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blast (BLAST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.32M $ 107.32M $ 107.32M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 46.30B $ 46.30B $ 46.30B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 231.80M $ 231.80M $ 231.80M All-time high: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 All-Time Low: $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 Nåværende pris: $ 0.002318 $ 0.002318 $ 0.002318 Lær mer om Blast (BLAST) pris

Blast (BLAST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blast (BLAST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLAST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLAST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLASTs tokenomics, kan du utforske BLAST tokenets livepris!

Blast (BLAST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLAST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLAST nå!

BLAST prisforutsigelse Vil du vite hvor BLAST kan være på vei? Vår BLAST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLAST tokenets prisforutsigelse nå!

