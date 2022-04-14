Bitcat (BITCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcat (BITCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcat (BITCAT) Informasjon Just a cute cat that loves BTC. Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4j9bDg7iWNah1Qa61rrqwWZMtEdqV3fV56SzyhfNpump Kjøp BITCAT nå!

Bitcat (BITCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcat (BITCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 270.30K $ 270.30K $ 270.30K All-time high: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0002703 $ 0.0002703 $ 0.0002703 Lær mer om Bitcat (BITCAT) pris

Bitcat (BITCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcat (BITCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITCATs tokenomics, kan du utforske BITCAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BITCAT Interessert i å legge til Bitcat (BITCAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BITCAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BITCAT på MEXC nå!

Bitcat (BITCAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BITCAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BITCAT nå!

BITCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor BITCAT kan være på vei? Vår BITCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BITCAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!