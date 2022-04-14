LuckyMeme (LUCKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LuckyMeme (LUCKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LuckyMeme (LUCKY) Informasjon LuckyMeme is a cutting-edge Memecoin DEX designed to bring liquidity, excitement, and rewards to the Memecoin market. Through AI-driven rewards, dynamic liquidity pools, and interactive mechanisms, LuckyMeme creates a fun, engaging ecosystem for both traders and creators. Offisiell nettside: https://luckymeme.org/ Teknisk dokument: https://luckymeme.gitbook.io/luckymeme/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9c54e5a714c70027c3f5f129039e8212994ecd54 Kjøp LUCKY nå!

LuckyMeme (LUCKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LuckyMeme (LUCKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.00K $ 54.00K $ 54.00K All-time high: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000054 $ 0.000054 $ 0.000054 Lær mer om LuckyMeme (LUCKY) pris

LuckyMeme (LUCKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LuckyMeme (LUCKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUCKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUCKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUCKYs tokenomics, kan du utforske LUCKY tokenets livepris!

